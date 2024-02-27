Даниил Медведев обыграл Александра Шевченко и вышел во второй круг турнира в Дубае
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Завершился матч первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), в котором четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев одолел представителя Казахстана Александра Шевченко (47-й в рейтинге ATP).
Медведев обыграл соперника из Казахстана со счётом 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 28 минут. Медведев выполнил два эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. Шевченко шесть раз подал навылет, сделал три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.
Дубай (м). 1-й круг
27 февраля 2024, вторник. 18:15 МСК
4
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
47
Александр Шевченко
А. Шевченко
«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча. В следующем раунде соревнований российский теннисист сыграет с лучшим в паре Сумит Нагал (Индия) — Лоренцо Сонего (Италия).
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