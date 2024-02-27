«Мне уже не 20 лет. Хочу защитить титул». Медведев — о победе в 1-м круге турнира в Дубае

Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев подвёл итоги матча первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), в котором он одолел представителя Казахстана Александра Шевченко (47-й в рейтинге ATP). Встреча закончилась со счётом 6:3, 7:5.

«Мне уже не 20 лет. Я хочу где-нибудь хоть раз в карьере защитить титул. Уверен, когда-то я смогу сделать это, но время идёт. Постараюсь выиграть на этой неделе, но будет непросто, здесь много сильных игроков. Но надеюсь, что у меня получится», — сказал Медведев в послематчевом интервью.

В следующем раунде соревнований российский теннисист сыграет с лучшим в паре Сумит Нагал (Индия) — Лоренцо Сонего (Италия). Турнир категории АТР-500 в Дубае продлится до 2 марта. Призовой фонд составляет $ 2 941 785.