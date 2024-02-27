Софья Авакова: Симон — это некая устаревшая версия сегодняшнего Медведева

Бывшая теннисистка Софья Авакова в эфире «Больше! Лайв» порассуждала о перспективах совместной работы Даниила Медведева и Жиля Симона.

«Очень любопытное ощущение от этой новости. С одной стороны, когда представляешь Жиля Симона и Даниила Медведева, думаешь, что это perfect match (идеальное сочетание. — Прим. «Чемпионата»). С другой — я задаю себе вопрос: “Что может добавить Жиль Симон Даниилу Медведеву?” В контригре Медведеву, по сути, нет равных. Он превзошёл Симона. Симон – это некая устаревшая версия сегодняшнего Медведева», — сказала Авакова.

Ранее стало известно, что бывшая шестая ракетка мира, француз Жиль Симон будет подменять основного тренера Даниила Медведева Жиля Сервару на некоторых турнирах. Так, Симон будет сопровождать Даниила на «Мастерсах» в Мадриде и Париже.