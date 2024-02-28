Сэм Куэрри забавно отреагировал на стоимость мастер-класса от Надаля и Алькараса

Победитель 15 турниров АТР, бывший американский теннисист Сэм Куэрри забавно отреагировал на массовое обсуждение стоимости индивидуальных тренировок с испанцами Рафаэлем Надалем и Карлосом Алькарасом.

Американец в шутку заявил, что за $ 150 тыс. готов сделать намного больше, чем Рафа и Карлос.

«За эти деньги я погуляю с вашей собакой, научу складывать стирку, дам урок, как не выиграть «Шлем», займусь вашими налогами, приготовлю для вас обед, научу делать контент для соцсетей, уложу вас спать. И главное: научу играть в пиклбол», — заявил Куэрри в ролике, опубликованном в соцсетях.

Ранее стало известно, что за встречу с Рафаэлем Надалем или Карлосом Алькарасом на выставочном турнире Netflix Slam, который пройдёт в эти выходные в Лас-Вегасе (США), необходимо было заплатить $ 150 тыс. с человека. Мастер-класс от Тейлора Фритца и Фрэнсиса Тиафо оценили в $ 25 тыс. А занятие с Джоном Иснером и Сэмом Куэрри обойдётся в $ 2 тыс. Дешевле всего организаторы оценили встречу с братьями Бобом и Майком Брайанами — $ 1 тыс.