Даниил Медведев рассказал о своём восстановлении после Australian Open

Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев рассказал о своём восстановлении после участия в Открытом чемпионате Австралии.

«Я взял полторы недели отдохнуть, но потом начал чувствовать боль то тут, то там, сомневался, играть мне в Дубае или нет. Рад, что всё же выступаю здесь. Сейчас не чувствую никакой боли», — сказал Медведев в интервью после матча с Александром Шевченко.

Напомним, 27 февраля завершился матч первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), в котором четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев одолел представителя Казахстана Александра Шевченко (47-й в рейтинге ATP). Медведев обыграл соперника со счётом 6:3, 7:5.

В следующем раунде соревнований российский теннисист сыграет с представителем Италии Лоренцо Сонего. Турнир категории АТР-500 в Дубае продлится до 2 марта. Призовой фонд составляет $ 2 941 785.