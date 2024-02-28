Сафиуллин уступил Циципасу в первом раунде турнира ATP-500 в Акапулько

Сегодня, 23 февраля, состоялся матч в рамках первого круга турнира ATP-500 в Акапулько (Мексика), в котором сошлись российский теннисист Роман Сафиуллин (39-я ракетка мира) и грек Стефанос Циципас (12-я ракетка). Победу одержал Циципас со счётом 6:3, 6:4.
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. За это время Роман сделал четыре подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного заработанного брейк-пойнта. Циципас, в свою очередь, сделал пять эйсов, также не допустил двойных ошибок и реализовал два из четырёх возможных брейк-пойнтов.
В следующем раунде соперником Циципаса станет Флавио Коболли, занимающий 69-ю позицию в рейтинге ATP. Итальянец в первом круге турнира в Акапулько неожиданно обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима (2:6, 6:3, 6:2).
Бадоса и Циципас проводят время в бассейне:
- 28 февраля 2024
-
05:18
-
04:30
-
00:13
- 27 февраля 2024
-
23:26
-
22:59
-
22:54
-
21:54
-
21:47
-
21:11
-
21:00
-
20:27
-
20:18
-
19:43
-
19:31
-
19:03
-
18:56
-
18:46
-
17:50
-
17:41
-
17:31
-
17:10
-
16:54
-
16:30
-
16:28
-
16:19
-
15:50
-
15:32
-
15:18
-
14:25
-
13:56
-
13:38
-
13:15
-
12:34
-
12:26
-
10:44