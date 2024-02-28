Сафиуллин уступил Циципасу в первом раунде турнира ATP-500 в Акапулько

Сегодня, 23 февраля, состоялся матч в рамках первого круга турнира ATP-500 в Акапулько (Мексика), в котором сошлись российский теннисист Роман Сафиуллин (39-я ракетка мира) и грек Стефанос Циципас (12-я ракетка). Победу одержал Циципас со счётом 6:3, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. За это время Роман сделал четыре подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного заработанного брейк-пойнта. Циципас, в свою очередь, сделал пять эйсов, также не допустил двойных ошибок и реализовал два из четырёх возможных брейк-пойнтов.

В следующем раунде соперником Циципаса станет Флавио Коболли, занимающий 69-ю позицию в рейтинге ATP. Итальянец в первом круге турнира в Акапулько неожиданно обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима (2:6, 6:3, 6:2).

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