Андрей Рублёв — Артур Казо: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга турнира в Дубае

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Сегодня, 28 февраля, состоится матч второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), в котором пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с представителем Франции Артуром Казо (86-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен первым запуском на центральном корте и начнётся чуть позже 13:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Артур Казо во втором круге турнира в Дубае.

По личным встречам со счётом 1-0 ведёт Рублёв. Российский теннисист обыграл Казо в первом круге Открытого чемпионата США 2023 года со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:1.

В следующем раунде соревнований победитель этой встречи сыграет с лучшим в паре Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Себастьян Корда (США).