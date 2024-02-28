Медведев: в матче с Надалем на AO-2022 был ближе к победе, чем с Синнером. Ещё разочарован

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев признался, что до сих пор чувствует разочарование из-за поражения в финале Открытого чемпионата Австралии — 2022 от испанца Рафаэля Надаля.

«Не знаю, было ли поражение от Надаля серьёзным уроком, потому что я всё ещё разочарован. В том матче я был близок к победе. Ближе, чем в игре с Синнером в этом году. В какой-то момент я действительно почувствовал, что могу выиграть. Это не говорит о том, что я был обязан выиграть, но был очень близок к этому в мыслях. Не уверен, что это вообще урок. Я бы предпочёл его не получать. Но в жизни часто всё идёт не так, как тебе хочется. В той ситуации так и произошло. Мне нужно двигаться вперёд. Просто нужно забыть об этом и идти дальше», — сказал Медведев на пресс-конференции.