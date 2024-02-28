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Андрей Рублёв — Артур Казо: россиянин выиграл первый сет в игре 2-го круга турнира в Дубае

Андрей Рублёв — Артур Казо: россиянин выиграл первый сет в игре 2-го круга турнира в Дубае
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Сегодня, 28 февраля, проходит матч второго круга турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), в котором встречаются пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и представитель Франции Артур Казо (86-й в рейтинге ATP). Первый сет завершился победой россиянина со счётом 6:4.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Артур Казо во втором круге турнира в Дубае.

Дубай (м). 2-й круг
28 февраля 2024, среда. 13:10 МСК
Артур Казо
86
Франция
Артур Казо
А. Казо
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
4 		3
6 		2
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

По личным встречам со счётом 1-0 ведёт Рублёв. Российский теннисист обыграл Артура Казо в первом круге Открытого чемпионата США 2023 года со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:1.

В следующем раунде соревнований в Дубае победитель этой встречи сыграет с лучшим в паре Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Себастьян Корда (США).

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