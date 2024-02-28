Андрей Рублёв — Артур Казо: россиянин выиграл первый сет в игре 2-го круга турнира в Дубае

Сегодня, 28 февраля, проходит матч второго круга турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), в котором встречаются пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и представитель Франции Артур Казо (86-й в рейтинге ATP). Первый сет завершился победой россиянина со счётом 6:4.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Артур Казо во втором круге турнира в Дубае.

По личным встречам со счётом 1-0 ведёт Рублёв. Российский теннисист обыграл Артура Казо в первом круге Открытого чемпионата США 2023 года со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:1.

В следующем раунде соревнований в Дубае победитель этой встречи сыграет с лучшим в паре Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Себастьян Корда (США).