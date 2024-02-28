В Сети завирусилось милое видео с Андреем Рублёвым и юным болельщиком

В социальных сетях завирусилось видео с участие пятой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва.

В видеоролике Рублёв покидает корт после одного из матчей и не замечает, что маленький болельщик ожидает его на трибунах с большим теннисным мячом в руках. Позже Андрея, по всей видимости, окликают, и он возвращается к трибуне, чтобы подписать мяч и сделать фотографию с мальчиком.

Напомним, в эти минуты Рублёв проводит матч второго круга турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) с французским теннисистом Артуром Казо. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Артур Казо. В следующем раунде соревнований победитель этой встречи сыграет с лучшим в паре Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Себастьян Корда (США).