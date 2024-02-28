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Андрей Рублёв прокомментировал победу над Артуром Казо в матче турнира в Дубае

Андрей Рублёв прокомментировал победу над Артуром Казо в матче турнира в Дубае
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Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о победе над французом Артуром Казо в матче второго круга турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу россиянина.

«Артур подавал очень хорошо, особенно в начале матча. Мне повезло в первом гейме, когда я угадал направление его удара. У меня получилось отбиться, и это придало уверенности. Я стал играть более свободно. Думаю, это и стало ключом к победе.

Всегда хорошо побеждать в двух сетах. Особенно сейчас, когда особо нет времени на отдых и нужно быть готовым на следующий день. Так получаешь больше времени на восстановление. Посмотрим завтра, насколько хорошее у меня состояние», — сказал Рублёв после матча.

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