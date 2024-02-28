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Экс-агент Шараповой: отец Марии тусовался неделю после Уимблдона-2004, оставив меня с ней

Экс-агент Шараповой: отец Марии тусовался неделю после Уимблдона-2004, оставив меня с ней
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Макс Айзенбад, бывший агент пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» Марии Шараповой, рассказал о том, как отец теннисистки Юрий Шарапов исчез на неделю после победы дочери на Уимблдоне в 2004 году.

«Когда Мария выиграла Уимблдон 2004 года, её отец Юрий заставил нас пойти в банк и снять $ 10 тыс. Он взял эти деньги и отправился куда-то со своими приятелями, тусовался где-то неделю, оставив меня с дочерью. Он ушёл на следующее утро после победы с деньгами. Я не знал, куда он ушёл, он просто сказал: „Я иду на встречу с товарищами, с которыми вырос. Мы собираемся на вечеринку“. Я не задавал никаких вопросов. Моя работа заключалась в том, чтобы передать ему эти деньги», — сказал Айзенбад в подкасте Served with Andy Roddick.

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