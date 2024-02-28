Энди Маррей: вряд ли я буду играть после этого лета

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей после поражения во втором круге турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) не просто высказался о завершении профессиональной карьеры, но и поставил приблизительные сроки своего присутствия в туре.

«Вряд ли я буду играть после этого лета», — сказал Маррей журналистам на пресс-конференции.

Маррей действительно уже не в первый раз заявляет о готовности покинуть спорт, однако до этого он ещё ни разу не указывал на временные рамки. Энди, в частности, беспокоит отсутствие высоких результатов.

Ранее, в первом круге Дубая Маррей одержал свою 500-ю победу в туре на хард-корте. Это пятый показатель в Открытой эре.