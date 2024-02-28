Айзенбад — о подписании контракта с Ли На: она сказала, что я помог разбогатеть Шараповой

Макс Айзенбад, бывший агент пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» Марии Шараповой, рассказал, как проходили переговоры о заключении контракта с бывшей второй ракеткой мира, китайской теннисисткой Ли На.

«Когда в 2009 году я рассчитывал начать сотрудничество с Ли На, я подготовил грандиозную презентацию. Я встретился с ней в конференц-зале отеля Radisson. Повторюсь, у меня была очень большая презентация. Я работал над ней несколько недель. Она заходит в комнату и говорит: «Вы помогли Марии Шараповой разбогатеть. Я собираюсь подписать с вами контракт». Это всё, что она мне сказала. Я спрашиваю: «А вы не хотите увидеть презентацию?» Она ответила, что нет.

По сути она прямым текстом заявила, что подпишет со мной контракт только потому, что я помог Шараповой стать богатой. Тогда у меня голова пошла кругом: «Неужели она сказала, что подпишет со мной контракт?» Это было так странно.

Она сказала, что перенесла три операции на колене, поэтому ей просто нужно заработать как можно больше денег, и добавила, что я проделал отличную работу [с Марией Шараповой], так что она готова сотрудничать», — поделился воспоминаниями Айзенбад в подкасте Served with Andy Roddick.