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Даниил Медведев — Лоренцо Сонего: россиянин сравнял счёт матча на турнире в Дубае

Даниил Медведев — Лоренцо Сонего: россиянин сравнял счёт матча на турнире в Дубае
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Завершился второй сет матча чемпиона US Open – 2021, четвёртой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева (1) с 48-м номером мирового рейтинга итальянцем Лоренцо Сонего во втором круге турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Партию со счётом 6:3 выиграл Медведев, тем самым сравняв счёт поединка (первый сет с тем же счётом остался за итальянцем). Даниилу понадобилось на это 32 минуты.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Лоренцо Сонего во втором круге турнира в Дубае.

Дубай (м). 2-й круг
28 февраля 2024, среда. 18:10 МСК
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 3
         
Лоренцо Сонего
48
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего

По личным встречам с Сонего Медведев ведёт со счётом 2-0. Обе победы он одержал в прошлом году — правда, в Аделаиде Сонего снялся, уступая 6:7 (6), 1:2. Второй матч был на грунте «Мастерса» в Монте-Карло — 6:3, 6:2 в пользу Даниила.

Медведев — действующий чемпион турнира в Дубае. Для него это первый турнир после поражения от Янника Синнера в финале Australian Open.

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