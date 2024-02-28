Давидович-Фокина на отказе Меншика вышел в 1/4 финала турнира в Дубае

24-я ракетка мира, испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина пробился в четвертьфинал турнира категории АТР-500 в Дубае (ОАЭ).

В матче 1/8 финала испанец обыграл 18-летнего чеха Якуба Меншика, занимающего 87-е место в мировом рейтинге. При счёте 6:7 (7:9), 0:1 Меншик отказался от дальнейшей борьбы.

Встреча продлилась 1 час и 15 минут. За это время Давидович-Фокина девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. Тогда как на счету Меншика семь эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного. Таким образом, испанец взял реванш за поражение недельной давности на турнире в Дохе (Катар).

За право выйти в полуфинал испанский теннисист сразится с четвёртой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым, который в своём матче переиграл Лоренцо Сонего (Италия, 48).