Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Давидович-Фокина на отказе Меншика вышел в 1/4 финала турнира в Дубае

Давидович-Фокина на отказе Меншика вышел в 1/4 финала турнира в Дубае
Аудио-версия:
Комментарии

24-я ракетка мира, испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина пробился в четвертьфинал турнира категории АТР-500 в Дубае (ОАЭ).

В матче 1/8 финала испанец обыграл 18-летнего чеха Якуба Меншика, занимающего 87-е место в мировом рейтинге. При счёте 6:7 (7:9), 0:1 Меншик отказался от дальнейшей борьбы.

Дубай (м). 2-й круг
28 февраля 2024, среда. 19:40 МСК
Якуб Меншик
87
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
6 7 		0
7 9 		1
         
Алехандро Давидович-Фокина
24
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

Встреча продлилась 1 час и 15 минут. За это время Давидович-Фокина девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. Тогда как на счету Меншика семь эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного. Таким образом, испанец взял реванш за поражение недельной давности на турнире в Дохе (Катар).

За право выйти в полуфинал испанский теннисист сразится с четвёртой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым, который в своём матче переиграл Лоренцо Сонего (Италия, 48).

Материалы по теме
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае, обыграв итальянца Сонего
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android