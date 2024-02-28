Видеообзор драматичного поражения Карена Хачанова на турнире в Дубае

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в четвертьфинальный раунд турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

В матче второго круга Хачанов (4) со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 4:6 уступил 36-й ракетке мира представителю Чехии Иржи Легечке. Напряжённая встреча теннисистов продлилась 2 часа 57 минут.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором данного поединка.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP

Стоит отметить, что во втором сете Хачанов упустил матчбол при счёте 5:4 и ещё четыре при счете 6:5.

В четвертьфинале Дубая Легечка станет соперником 23-й ракетки мира из Казахстана Александра Бублика (7).