Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Восьмая ракетка мира Хуркач обыграл О'Коннелла и вышел в третий круг турнира в Дубае

Восьмая ракетка мира Хуркач обыграл О'Коннелла и вышел в третий круг турнира в Дубае
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 28 февраля, состоялся матч второго раунда турнира категории АТР-500 в Дубае (ОАЭ). На корте встретились восьмая ракетка мира Хуберт Хуркач и 68-я ракетка мира из Австралии Кристофер О'Коннелл. Победу в обоих сетах одержал Хуркач — 7:6 (7:5), 6:4.

Дубай (м). 2-й круг
28 февраля 2024, среда. 20:35 МСК
Хуберт Хуркач
8
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		4
         
Кристофер О'Коннелл
68
Австралия
Кристофер О'Коннелл
К. О'Коннелл

Матч продолжался 1 час 32 минуты. Хуркач не допустил ни одной двойной ошибки, выполнил девять эйсов и реализовал один брейк-пойнт. Австралиец выполнил 10 подач навылет, но допустил пару двойных ошибок и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта.

Ранее теннисисты один раз встречались на корте в качестве соперников, и тогда Хуркач также одержал верх.

В третьем круге он встретится с Уго Умбером из Франции, определившимся под пятым номером посева. Сам Хуркач участвует на турнире под третьим номером посева.

Напомним, соревнования в Дубае продлятся до 2 марта, а их призовой фонд составляет $ 2 941 785.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android