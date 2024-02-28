Восьмая ракетка мира Хуркач обыграл О'Коннелла и вышел в третий круг турнира в Дубае

Сегодня, 28 февраля, состоялся матч второго раунда турнира категории АТР-500 в Дубае (ОАЭ). На корте встретились восьмая ракетка мира Хуберт Хуркач и 68-я ракетка мира из Австралии Кристофер О'Коннелл. Победу в обоих сетах одержал Хуркач — 7:6 (7:5), 6:4.

Матч продолжался 1 час 32 минуты. Хуркач не допустил ни одной двойной ошибки, выполнил девять эйсов и реализовал один брейк-пойнт. Австралиец выполнил 10 подач навылет, но допустил пару двойных ошибок и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта.

Ранее теннисисты один раз встречались на корте в качестве соперников, и тогда Хуркач также одержал верх.

В третьем круге он встретится с Уго Умбером из Франции, определившимся под пятым номером посева. Сам Хуркач участвует на турнире под третьим номером посева.

Напомним, соревнования в Дубае продлятся до 2 марта, а их призовой фонд составляет $ 2 941 785.