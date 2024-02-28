Маррей прокомментировал заключение соглашения между АТР и фондом Саудовской Аравии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей прокомментировал заключение сотрудничества между Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP) и Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF).

«Я не знаю, что именно подразумевается под спонсорством мероприятий. Не понимаю, в чём это будет заключаться. На самом деле меня больше беспокоит поддержка теннисистов не из первой сотни. Я думаю, что это очень важно.

Очевидно, что денег будет поступать много, но я надеюсь, что они пойдут не только топ-теннисистам и турнирам.

Я надеюсь, что существует план, который поможет улучшить жизнь игроков, которые стоят низко в рейтинге. Вплоть до уровня «фьючерсов», юниорских соревнований, инвестировать на каждом уровне, чтобы показать, что в теннисе действительно заботятся о спорте и его будущем. И если это так, то я думаю, что это может стать отличным решением. Посмотрим», — приводит слова Маррея Sportskeeda.

Отметим, крупное соглашение сделает PIF титульным спонсором рейтинга организации, молодёжного Итогового чемпионата и Итогового турнира ATP, который в 2024 году вновь будет сыгран в Турине (Италия).