Ана Иванович составила образ идеального игрока, использовав качества других теннисистов

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008, бывшая первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович в социальных сетях составила своего идеального игрока, используя качества отдельных теннисистов.

Идеальный игрок по версии Аны Иванович:

подача – Серена Уильямс (США);

мощь – Серена Уильямс (США);

выносливость – Каролина Возняцки (Дания);

резаный удар – Штеффи Граф (Германия);

дропшот – Онс Жабер (Тунис);

форхенд – Ига Свёнтек (Польша);

бэкхенд – Новак Джокович (Сербия).

Иванович завершила карьеру в декабре 2016 года, до этого, в июле, она вышла замуж за чемпиона мира 2014 года по футболу в составе сборной Германии Бастиана Швайнштайгера. Помимо успеха на «Ролан Гаррос», Ана доходила до финала Australian Open в 2008 году и до полуфинала на Уимблдоне-2007. Также в активе Аны 14 титулов на турнирах уровня WTA.