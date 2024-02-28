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Ана Иванович составила образ идеального игрока, использовав качества других теннисистов

Ана Иванович составила образ идеального игрока, использовав качества других теннисистов
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008, бывшая первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович в социальных сетях составила своего идеального игрока, используя качества отдельных теннисистов.

Идеальный игрок по версии Аны Иванович:

подача – Серена Уильямс (США);
мощь – Серена Уильямс (США);
выносливость – Каролина Возняцки (Дания);
резаный удар – Штеффи Граф (Германия);
дропшот – Онс Жабер (Тунис);
форхенд – Ига Свёнтек (Польша);
бэкхенд – Новак Джокович (Сербия).

Иванович завершила карьеру в декабре 2016 года, до этого, в июле, она вышла замуж за чемпиона мира 2014 года по футболу в составе сборной Германии Бастиана Швайнштайгера. Помимо успеха на «Ролан Гаррос», Ана доходила до финала Australian Open в 2008 году и до полуфинала на Уимблдоне-2007. Также в активе Аны 14 титулов на турнирах уровня WTA.

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