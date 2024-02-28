Айзенбад — об отце Шараповой: он сильно давил на Марию, это начало влиять на их отношения

Макс Айзенбад, бывший агент пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» Марии Шараповой, рассказал о специфике отношений россиянки с отцом и тренером Юрием Шараповым.

«После того как она [Мария] выиграла свой третий турнир «Большого шлема» в Австралии, кажется, это было в 2008 году. Мы все немного выпили, праздновали, и он [отец Марии] произнёс тост. Я никогда его не забуду, он сказал: «Детка, мы выиграли три «Больших шлема» к 19 годам, и с меня хватит». После этого он больше не приезжал на турниры.

Причина, по которой он сказал это, состояла в том, что он сделал для неё всё, что мог. Он так сильно давил на неё, что это начало влиять на их отношения.

Он предвидел, что это произойдёт. Он знал, что больше не может давить на неё, и отошёл в сторону. С 2008 года он больше никогда не ездил ни на один турнир», — приводит слова Айзенбада Sportskeeda со ссылкой на подкаст Served with Andy Roddick.