Хольгер Руне: знаю, что способен победить любого в этом году

Седьмая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне после стартовой победы на турнире ATP-500 в Акапулько (Мексика) поделился впечатлениями от возобновления работы с Патриком Муратоглу.

«Я очень доволен тем, как всё складывается, это хорошо, это правильно. Этот день начался очень хорошо: у нас была хорошая предматчевая беседа, за счёт которой я смог выполнить наш план на игру. Мне приятно, что он в моей команде.

Я знаю, что способен победить любого в этом году, но также понимаю, что ничего не происходит просто так: я должен играть очень хорошо, стараться постоянно оставаться в моменте и быть сосредоточенным. Мне придётся приложить колоссальные усилия, но я верю, что смогу это сделать. Сейчас я не думаю о финале. Я думаю о следующем раунде и о том, что я могу сделать, чтобы играть лучше, чтобы поддерживать свой дух, и чтобы, когда наступят большие матчи, быть в наилучшем состоянии, дабы победить любого», — приводит слова Руне Excelsior.com.