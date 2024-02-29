Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хольгер Руне: знаю, что способен победить любого в этом году

Хольгер Руне: знаю, что способен победить любого в этом году
Аудио-версия:
Комментарии

Седьмая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне после стартовой победы на турнире ATP-500 в Акапулько (Мексика) поделился впечатлениями от возобновления работы с Патриком Муратоглу.

Акапулько. 1-й круг
28 февраля 2024, среда. 04:55 МСК
Майкл Ммо
122
США
Майкл Ммо
М. Ммо
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Хольгер Руне
7
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

«Я очень доволен тем, как всё складывается, это хорошо, это правильно. Этот день начался очень хорошо: у нас была хорошая предматчевая беседа, за счёт которой я смог выполнить наш план на игру. Мне приятно, что он в моей команде.

Я знаю, что способен победить любого в этом году, но также понимаю, что ничего не происходит просто так: я должен играть очень хорошо, стараться постоянно оставаться в моменте и быть сосредоточенным. Мне придётся приложить колоссальные усилия, но я верю, что смогу это сделать. Сейчас я не думаю о финале. Я думаю о следующем раунде и о том, что я могу сделать, чтобы играть лучше, чтобы поддерживать свой дух, и чтобы, когда наступят большие матчи, быть в наилучшем состоянии, дабы победить любого», — приводит слова Руне Excelsior.com.

Материалы по теме
Медведев добился камбэка в Дубае. Даниил психовал, но дожал итальянца
Медведев добился камбэка в Дубае. Даниил психовал, но дожал итальянца
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android