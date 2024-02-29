Хольгер Руне: знаю, что способен победить любого в этом году

Седьмая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне после стартовой победы на турнире ATP-500 в Акапулько (Мексика) поделился впечатлениями от возобновления работы с Патриком Муратоглу.
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«Я очень доволен тем, как всё складывается, это хорошо, это правильно. Этот день начался очень хорошо: у нас была хорошая предматчевая беседа, за счёт которой я смог выполнить наш план на игру. Мне приятно, что он в моей команде.
Я знаю, что способен победить любого в этом году, но также понимаю, что ничего не происходит просто так: я должен играть очень хорошо, стараться постоянно оставаться в моменте и быть сосредоточенным. Мне придётся приложить колоссальные усилия, но я верю, что смогу это сделать. Сейчас я не думаю о финале. Я думаю о следующем раунде и о том, что я могу сделать, чтобы играть лучше, чтобы поддерживать свой дух, и чтобы, когда наступят большие матчи, быть в наилучшем состоянии, дабы победить любого», — приводит слова Руне Excelsior.com.
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