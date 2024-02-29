Ирина Хромачёва и Яна Сизикова вышли в четвертьфинал парного турнира в Остине

Российская пара Ирина Хромачёва/Яна Сизикова успешно стартовала на парном турнире категории WTA-250 в Остине (США).

В матче 1/8 финала российский дуэт с разгромным счётом 6:0, 6:1 обыграл британку Майю Лумсден и белоруску Ирину Шиманович. Встреча теннисисток продлилась 52 минуты.

По ходу встречи Хромачёва и Сизикова три раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Лумсден/Шиманович ни одного эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта при одном заработанном.

В следующем раунде российской паре предстоит сыграть с полькой Катажиной Кавой и Бибиан Схофс из Нидерландов.

Общий призовой фонд турнира в Остине составляет $ 232 244.