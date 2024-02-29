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Хольгер Руне вновь включил себя в состав новой «Большой тройки»

Хольгер Руне вновь включил себя в состав новой «Большой тройки»
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Седьмая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне ответил, до сих пор ли придерживается мнения, что он, испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер могут стать новой «Большой тройкой» в теннисе.

«Да, я думаю, это было бы интересно для тенниса и для спорта в целом. Такое соперничество, какое было у Федерера, Надаля и Джоковича в последние годы, помогало теннису расти, радовать болельщиков и привлекать новых фанатов. Это было бы очень хорошо как для спорта, так и для нас, это не сделает из нас автоматически лучших игроков, это будет вызовом, чтобы становиться лучше», — приводит слова Руне Excelsior.com.

Отметим, что в данный момент самым крупным титулом Руне в карьере является победа на «Мастерсе» в Париже. В то время как у Синнера и Алькараса уже есть титулы ТБШ.

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