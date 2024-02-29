Де Минор обыграл Офнера и вышел в третий круг турнира ATP-500 в Акапулько

Сегодня, 29 февраля, состоялся матч в рамках второго круга турнира ATP-500 в Акапулько (Мексика), в котором сошлись австралийский теннисист Алекс де Минор (девятая ракетка мира) и австриец Себастьян Офнер (37-я ракетка). Победу одержал де Минор со счётом 6:1, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут. За это время Алекс сделал две подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 11 заработанных. Офнер, в свою очередь, не сделал ни одного эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал один из двух брейк-пойнтов.

В следующем раунде соперником де Минора станет победитель пары Стефанос Циципас (12-я ракетка) – Флавио Коболли (69).

В прошлом году победителем турнира в Акапулько стал Алекс де Минор, обыгравший в финале американского теннисиста Томми Пола в трёх сетах (3:6, 6:4, 6:1).

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