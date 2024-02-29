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Андрей Рублёв — Себастьян Корда: текстовая трансляция матча 1/4 финала турнира в Дубае

Андрей Рублёв — Себастьян Корда: текстовая трансляция матча 1/4 финала турнира в Дубае
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Сегодня, 29 февраля, состоится матч 1/4 финала хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), в котором пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с представителем США Себастьяном Кордой (33-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся приблизительно в 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Себастьян Корда в четвертьфинале турнира в Дубае.

Дубай (м). 1/4 финала
29 февраля 2024, четверг. 14:30 МСК
Себастьян Корда
33
США
Себастьян Корда
С. Корда
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

По личным встречам со счётом 3-0 ведёт Рублёв. Российский теннисист обыгрывал американца в четвертьфинале «Мастерса» в Майами-2021, в финале турнира ATP-250 в Хихоне-2022, а также в 1/16 финала Australian Open — 2024.

В полуфинале соревнований победитель этой встречи сыграет с лучшим в паре Александр Бублик (Казахстан) — Иржи Легечка (Чехия).

Расписание турнира ATP-500 в Дубае
Турнирная сетка соревнований
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