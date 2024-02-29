Андрей Рублёв — Себастьян Корда: текстовая трансляция матча 1/4 финала турнира в Дубае

Сегодня, 29 февраля, состоится матч 1/4 финала хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), в котором пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с представителем США Себастьяном Кордой (33-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся приблизительно в 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Себастьян Корда в четвертьфинале турнира в Дубае.

По личным встречам со счётом 3-0 ведёт Рублёв. Российский теннисист обыгрывал американца в четвертьфинале «Мастерса» в Майами-2021, в финале турнира ATP-250 в Хихоне-2022, а также в 1/16 финала Australian Open — 2024.

В полуфинале соревнований победитель этой встречи сыграет с лучшим в паре Александр Бублик (Казахстан) — Иржи Легечка (Чехия).