Рууд обыграл Лайовича и вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько

В матче второго круга турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика) 11-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд одержал победу над представителем Сербии Душаном Лайовичем (55-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5 в пользу норвежского спортсмена.

Продолжительность матча составила 1 час 27 минут. Рууд пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Лайовича два эйса и ни одной двойной ошибки.

В четвертьфинале соревнований в Акапулько Рууд встретится с 17-й ракеткой мира американским теннисистом Беном Шелтоном. Турнир в Мексике завершится 2 марта. Действующим чемпионом турнира в Акапулько является австралиец Алекс де Минор.