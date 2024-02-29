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Рууд обыграл Лайовича и вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько

Рууд обыграл Лайовича и вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько
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В матче второго круга турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика) 11-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд одержал победу над представителем Сербии Душаном Лайовичем (55-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5 в пользу норвежского спортсмена.

Продолжительность матча составила 1 час 27 минут. Рууд пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Лайовича два эйса и ни одной двойной ошибки.

Акапулько. 2-й круг
29 февраля 2024, четверг. 08:40 МСК
Каспер Рууд
11
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Душан Лайович
55
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович

В четвертьфинале соревнований в Акапулько Рууд встретится с 17-й ракеткой мира американским теннисистом Беном Шелтоном. Турнир в Мексике завершится 2 марта. Действующим чемпионом турнира в Акапулько является австралиец Алекс де Минор.

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