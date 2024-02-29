Рууд обыграл Лайовича и вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько
Поделиться
В матче второго круга турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика) 11-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд одержал победу над представителем Сербии Душаном Лайовичем (55-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5 в пользу норвежского спортсмена.
Продолжительность матча составила 1 час 27 минут. Рууд пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Лайовича два эйса и ни одной двойной ошибки.
Акапулько. 2-й круг
29 февраля 2024, четверг. 08:40 МСК
11
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
55
Душан Лайович
Д. Лайович
В четвертьфинале соревнований в Акапулько Рууд встретится с 17-й ракеткой мира американским теннисистом Беном Шелтоном. Турнир в Мексике завершится 2 марта. Действующим чемпионом турнира в Акапулько является австралиец Алекс де Минор.
Комментарии
- 29 февраля 2024
-
10:10
-
09:19
-
09:12
-
07:22
-
06:07
-
04:39
-
00:37
-
00:24
-
00:19
-
00:12
-
00:04
- 28 февраля 2024
-
23:42
-
23:17
-
22:49
-
22:32
-
22:25
-
22:20
-
22:14
-
21:54
-
21:38
-
21:33
-
21:20
-
21:08
-
21:07
-
20:58
-
20:45
-
20:14
-
20:01
-
19:53
-
19:31
-
19:30
-
19:00
-
18:31
-
18:17
-
18:14