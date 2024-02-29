Агент: к счастью, когда Шарапова взяла ТБШ, не было соцсетей. Радукану не могла отдышаться

Макс Айзенбад, бывший агент пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» Марии Шараповой, сравнил победу россиянки на Уимблдоне в 2004 году с успехом британской теннисистки Эммы Радукану на Открытом чемпионате США в 2021 году.

«В этом году исполнилось 20 лет с тех пор, как Шарапова выиграла Уимблдон. Конечно, её жизнь изменилась, как и моя. Люди не думали, что она выиграет Уимблдон. После этого начали поступать различные предложения, к ней стали проявлять повышенное внимание. К счастью, тогда не было социальных сетей. Меня постоянно просят сравнить победу Шараповой и Радукану. Но Эмма стала победительницей US Open в эпоху сумасшедшего развития соцсетей. Информация распространялась очень быстро. Эмма не могла отдышаться, всё было очень быстро. Когда Мария победила, у неё было время на передышку, она могла всё осознать и прийти в себя», — сказал Айзенбад в подкасте Served with Andy Roddick.