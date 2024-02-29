Чесноков высказался о причине поражения Хачанова в матче с Легечкой на турнире в Дубае

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP советский и российский теннисист Андрей Чесноков высказался о поражении 15-й ракетки мира российского теннисиста Карена Хачанова в матче второго круга турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Россиянин проиграл чешскому спортсменку Иржи Легечке со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 4:6.

«Очень жаль, что Хачанов проиграл. Он имел несколько матчболов во втором сете. Причём он ранее в этом же сете проигрывал с брейком, но смог всё перевернуть в свою пользу. В третьем сете Карен не смог удержать свою подачу. Мне кажется, что у него просто закончился бензин. После его победы в Дохе чувствовалось, что Хачанову не хватало свежести. Ну Легечка в свою очередь сыграл потрясающе», — приводит слова Чеснокова «РБ Спорт».

Напомним, на прошлой неделе Хачанов стал победителем турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар). Этот титул в одиночном разряде стал шестым для российского теннисиста.