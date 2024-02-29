Джуди Маррей ответила журналистам, задающим вопрос о завершении карьеры её сына Энди

Джуди Маррей, мама трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» британца Энди Маррея, высказалась о вопросах о завершении карьеры, адресованных её сыну.

«На каждой пресс-конференции Энди задают один и тот же вопрос. Когда он попал в ATP-тур, его постоянно спрашивали, когда он выиграет Уимблдон. Каждый раз. Позвольте ему насладиться тем временем, которое у него осталось до завершения карьеры. Он 50-й в мире, у него металлическое бедро, двудольный наколенник и четверо детей», — написала Маррей на своей странице в соцсетях.

Напомним, накануне Энди Маррей проиграл 18-й ракетке мира французскому теннисисту Уго Умберу в матче второго круга турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Позже британец заявил, что вряд ли будет играть после предстоящего лета.