Рублёв — Корда: россиянин выиграл первый сет в матче 1/4 финала турнира в Дубае
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Сегодня, 29 февраля, проходит матч 1/4 финала турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), в котором встречаются пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и американец Себастьян Корда (33-й в рейтинге ATP). Победу в первом сете со счётом 6:4 одержал российский спортсмен.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Себастьян Корда в четвертьфинале турнира в Дубае.
Дубай (м). 1/4 финала
29 февраля 2024, четверг. 14:45 МСК
33
Себастьян Корда
С. Корда
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|
|2
5
Андрей Рублёв
А. Рублёв
По личным встречам со счётом 3-0 ведёт Рублёв. Российский теннисист обыгрывал американца в четвертьфинале «Мастерса» в Майами-2021, в финале турнира ATP-250 в Хихоне-2022, а также в 1/16 финала Australian Open — 2024.
В полуфинале соревнований победитель этой встречи сыграет с казахстанским теннисистом Александром Бубликом.
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