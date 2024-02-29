Рублёв — Корда: россиянин выиграл первый сет в матче 1/4 финала турнира в Дубае

Сегодня, 29 февраля, проходит матч 1/4 финала турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), в котором встречаются пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и американец Себастьян Корда (33-й в рейтинге ATP). Победу в первом сете со счётом 6:4 одержал российский спортсмен.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Себастьян Корда в четвертьфинале турнира в Дубае.

По личным встречам со счётом 3-0 ведёт Рублёв. Российский теннисист обыгрывал американца в четвертьфинале «Мастерса» в Майами-2021, в финале турнира ATP-250 в Хихоне-2022, а также в 1/16 финала Australian Open — 2024.

В полуфинале соревнований победитель этой встречи сыграет с казахстанским теннисистом Александром Бубликом.