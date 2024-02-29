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Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Дубае на отказе Себастьяна Корды

Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Дубае на отказе Себастьяна Корды
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Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) на отказе американского спортсмена Себастьяна Корды (33-й в рейтинге ATP) в четвертьфинальном матче соревнований. Встреча завершилась во втором сете при счёте 6:4, 4:3 в пользу россиянина.

Дубай (м). 1/4 финала
29 февраля 2024, четверг. 14:45 МСК
Себастьян Корда
33
США
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
4 		3
6 		4
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Напомним, во втором круге турнира в Дубае Андрей Рублёв обыграл 86-ю ракетку мира представителя Франции Артура Казо со счётом 6:4, 6:4, а Себастьян Корда разгромил 75-ю ракетку мира нидерландского теннисиста Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:1, 6:0.

В полуфинале соревнований в Дубае Рублёв встретится с 23-й ракеткой мира казахстанским теннисистом Александром Бубликом. Турнир в ОАЭ завершится 2 марта.

Расписание турнира ATP-500 в Дубае
Турнирная сетка соревнований
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