Анастасия Потапова: в теннисе любой мандраж уходит с первыми каплями пота

31-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова (Шевченко) рассказала об особенностях тенниса с точки зрения психологии.

«Вообще, теннис – это очень тяжёлый спорт в плане головы. Наверное, один из самых тяжёлых. Ведь рядом с тобой на корте нет команды. Есть только ты и соперник, которого один на один тебе нужно победить.

С детства я была бесстрашной. Я никогда не боялась играть с соперниками старше или сильнее меня, я просто выходила и играла. В принципе, сейчас происходит всё то же самое, жаль только, что добавились некоторые мысли, которые в моменте могут помешать.

Тревожность и мандраж перед матчем – это абсолютно нормально и даже хорошо! По сей день я испытываю это чувство, и от него никуда не деться. Тут главное найти ту середину, где мандраж не переходит в состояние «страха», потому что когда появляется страх, то играть практически невозможно, твоё тело будто каменеет, и ты в буквальном смысле не можешь даже пошевелиться.

Я была в разных состояниях за свою карьеру и поняла, что состояние №1 (спокойствие) со мной не работает и работать не будет. Я тот игрок, которому всегда нужны эмоции, я от них питаюсь и начинаю играть ещё лучше, а в спокойствие я проиграю 0:6, 0:6 и уныло пойду домой, успокаиваться ромашковым чаем дальше.

Любой мандраж уходит с действием. Главное – продолжать делать свою работу, даже если не очень получается. А ещё лучше делать её в два раза быстрее. Если тебе кажется, что ты двигаешься быстро, это не так, тебе надо стараться двигаться ещё быстрее. Любой мандраж уходит с первыми каплями пота. Поэтому чем быстрее они проявятся, тем вероятнее спокойнее вы себя будете чувствовать.

Надо уметь давать самой себе же пендаля. И придерживаться правила – мне всегда мало», — написала Потапова в своём телеграм-канале.