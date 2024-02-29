Де Минор: у меня очень сильный характер. Он помогает мне сражаться при любом счёте

Австралийский теннисист Алекс де Минор (девятая ракетка мира) назвал качество, благодаря которому ему удаётся выступать на высоком уровне.

«Отмечу, что у меня очень сильный характер. Он помогает мне сражаться при любом счёте, несмотря на мой уровень и этап карьеры. Благодаря своему характеру я оказался там, где нахожусь сейчас. Надеюсь, он будет двигать меня всё дальше и дальше», — сказал де Минор в послематчевом интервью.

Напомним, сегодня, 29 февраля, состоялся матч в рамках второго круга турнира ATP-500 в Акапулько (Мексика), в котором сошлись де Минор и австриец Себастьян Офнер (37-я ракетка). Победу одержал де Минор со счётом 6:1, 6:3. По ходу встречи австралиец реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов.