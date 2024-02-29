Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Де Минор: у меня очень сильный характер. Он помогает мне сражаться при любом счёте

Де Минор: у меня очень сильный характер. Он помогает мне сражаться при любом счёте
Комментарии

Австралийский теннисист Алекс де Минор (девятая ракетка мира) назвал качество, благодаря которому ему удаётся выступать на высоком уровне.

«Отмечу, что у меня очень сильный характер. Он помогает мне сражаться при любом счёте, несмотря на мой уровень и этап карьеры. Благодаря своему характеру я оказался там, где нахожусь сейчас. Надеюсь, он будет двигать меня всё дальше и дальше», — сказал де Минор в послематчевом интервью.

Напомним, сегодня, 29 февраля, состоялся матч в рамках второго круга турнира ATP-500 в Акапулько (Мексика), в котором сошлись де Минор и австриец Себастьян Офнер (37-я ракетка). Победу одержал де Минор со счётом 6:1, 6:3. По ходу встречи австралиец реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов.

Материалы по теме
Де Минор обыграл Офнера и вышел в третий круг турнира ATP-500 в Акапулько
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android