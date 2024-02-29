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Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Дубае, разгромив соперника

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Дубае, разгромив соперника
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Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев уверенно вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), действующим обладателем титула которого является.

В четвертьфинальном поединке Медведев (1) одержал разгромную победу над 24-й ракеткой мира, представителем Испании Алехандро Давидович-Фокиной (8). Встреча теннисистов продлилась 1 час 19 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу россиянина.

Дубай (м). 1/4 финала
29 февраля 2024, четверг. 18:15 МСК
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Алехандро Давидович-Фокина
24
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

В рамках встречи Медведев три раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету испанца ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

За выход в финал престижных соревнований (возможность защитить титул) Медведев сразится с победителем матча Уго Умбер (Франция, 5) – Хуберт Хуркач (Польша, 3).

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