Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Дубае, разгромив соперника

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев уверенно вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), действующим обладателем титула которого является.

В четвертьфинальном поединке Медведев (1) одержал разгромную победу над 24-й ракеткой мира, представителем Испании Алехандро Давидович-Фокиной (8). Встреча теннисистов продлилась 1 час 19 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу россиянина.

В рамках встречи Медведев три раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету испанца ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

За выход в финал престижных соревнований (возможность защитить титул) Медведев сразится с победителем матча Уго Умбер (Франция, 5) – Хуберт Хуркач (Польша, 3).