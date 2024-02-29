Медведев вышел в 47-й полуфинал на харде в своей карьере

Сегодня, 29 февраля, завершился четвертьфинальный матч турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В поединке за выход в полуфинал встретились чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и 24-я ракетка мира, представитель Испании Алехандро Давидович-Фокина. Победу в матче одержал спортсмен из России. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Таким образом, Медведев вышел в 47-й полуфинал на хардовом покрытии в своей карьере. На данный момент в 46 полуфинальных поединках представитель России одержал 34 победы, 12 матчей завершились в пользу соперника.

За выход в финал престижных соревнований (возможность защитить титул) Медведев сразится с победителем матча Уго Умбер (Франция, 5) – Хуберт Хуркач (Польша, 3).