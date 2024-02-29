Даниил Медведев прокомментировал выход в полуфинал турнира в Дубае

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в полуфинал турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

В четвертьфинальном поединке Медведев (1) одержал разгромную победу над 24-й ракеткой мира представителем Испании Алехандро Давидович-Фокиной (8). Встреча теннисистов продлилась 1 час 19 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу россиянина.

«Алехандро может играть очень хорошо. Иногда во время матчей у него бывают спады, но потом он прибавляет. Я знал, что, каким бы ни был счёт, мне нужно бороться до конца. Второй сет в какой-то момент стал напряжённым, но я был в игре, взял ещё несколько геймов, и этого хватило.

Я был спокойнее, чем в предыдущем матче, чувствовал себя лучше. Не знаю, что вчера случилось. В моём окружении у некоторых людей был небольшой вирус – может быть, это повлияло. Иногда такое случается, и я рад, что сегодня было лучше.

Пока я не в лучшей форме, но прибавляю, и у нас впереди есть ещё несколько матчей», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.