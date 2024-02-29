Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видео: Джокович потренировался со студентами Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе

Видео: Джокович потренировался со студентами Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович ведёт активную популяризаторскую деятельность, находясь в США.

Накануне Джокович посетил кампус Калифорнийского университета (UCLA) в Лос-Анджелесе. Там Новак провёл со студентами различного рода тренировки: как на корте, так и по развитию ОФП.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Также Новак выложил в своих соцсетях фото со студентами UCLA.

Фото: из личного архива Новака Джоковича

Фото: из личного архива Новака Джоковича

Джокович не принимал участия в турнирах с поражения на Открытом чемпионате Австралии – 2024. Напомним, Новак дошёл до полуфинала соревнований, где в четырёх сетах проиграл будущему чемпиону, 22-летнему итальянцу Яннику Синнеру.

Джокович начнёт американскую серию на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, который пройдёт с 6 по 17 марта.

Материалы по теме
Медведев и Рублёв в шаге от русского финала. Даниил разгромил своего «клиента» в Дубае
Медведев и Рублёв в шаге от русского финала. Даниил разгромил своего «клиента» в Дубае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android