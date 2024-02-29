Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Агент Шараповой: Мария могла заработать на $ 20 млн больше, но мы остались верны себе

Агент Шараповой: Мария могла заработать на $ 20 млн больше, но мы остались верны себе
Аудио-версия:
Комментарии

Макс Айзенбад, бывший агент пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» Марии Шараповой, рассказал, как подход великого гольфиста Тайгера Вудса к рекламным контрактам повлиял на его работу с россиянкой.

«Марк Стейнберг [агент Тайгера Вудса] был моим коллегой, работавшим на 13-м этаже, и я провёл с ним много времени, дабы понять, как он работает с Тайгером, ведь у них очень много контрактов. Главное, что я понял – как максимизировать свои доходы, но при этом выигрывать [титулы]. Показательно, что Тайгер посвящал своим рекламным обязательствам всего три недели в году, по пять съёмок на неделю.

В общем, мы [с Марией] поняли, что у нас есть 16 дней в году, которыми мы можем пожертвовать, и это не помешает Маше стать великой теннисисткой. Она могла бы заработать на $ 20 млн больше, если бы мы добавили к этим дням ещё четыре или пять, но мы остались верны себе», — приводит слова Айзенбада Sportskeeda со ссылкой на подкаст Served with Andy Roddick.

Материалы по теме
«Он так сильно давил на неё». Жёсткий отец сделал Шарапову обладательницей $ 220 млн
«Он так сильно давил на неё». Жёсткий отец сделал Шарапову обладательницей $ 220 млн
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android