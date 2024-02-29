Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Серена Уильямс посетила показ Off-White в облегающем платье с эффектными вырезами

Серена Уильямс посетила показ Off-White в облегающем платье с эффектными вырезами
Комментарии

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс посетила показ осенней коллекции Off-White, который прошёл в рамках Недели женской моды в Париже.

Для выхода в свет Серена выбрала чёрное облегающее платье с эффектными вырезами на руках, запястьях и ногах.

«Спасибо, что пригласили меня», — написала Серена в своих социальных сетях.

Напомним, в конце августа 2023 года 42-летняя Серена во второй раз стала мамой. У теннисистки и её мужа Алексиса Оганяна родилась вторая дочь, которую назвали Адирой Ривер.

За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.

Материалы по теме
«Он так сильно давил на неё». Жёсткий отец сделал Шарапову обладательницей $ 220 млн
«Он так сильно давил на неё». Жёсткий отец сделал Шарапову обладательницей $ 220 млн
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android