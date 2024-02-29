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«Вдохновлено Томом Брэди». Джокович показал, как играет в американский футбол с сыном

«Вдохновлено Томом Брэди». Джокович показал, как играет в американский футбол с сыном
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал в социальных сетях видео, на котором имитирует игру в американский футбол вместе с сыном Стефаном.

«Вдохновлено Томом Брэди [семикратный победитель Супербоула]. Квотербек хорош, научит ресивера некоторым вещам, ха-ха», — подписал видео Джокович.

Джокович не принимал участия в турнирах с поражения на Открытом чемпионате Австралии – 2024. Напомним, Новак дошёл до полуфинала соревнований, где в четырёх сетах проиграл будущему чемпиону 22-летнему итальянцу Яннику Синнеру.

Джокович в данный момент находится в США, он начнёт американскую серию на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, который пройдёт с 6 по 17 марта.

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