«Вдохновлено Томом Брэди». Джокович показал, как играет в американский футбол с сыном

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал в социальных сетях видео, на котором имитирует игру в американский футбол вместе с сыном Стефаном.

«Вдохновлено Томом Брэди [семикратный победитель Супербоула]. Квотербек хорош, научит ресивера некоторым вещам, ха-ха», — подписал видео Джокович.

Джокович не принимал участия в турнирах с поражения на Открытом чемпионате Австралии – 2024. Напомним, Новак дошёл до полуфинала соревнований, где в четырёх сетах проиграл будущему чемпиону 22-летнему итальянцу Яннику Синнеру.

Джокович в данный момент находится в США, он начнёт американскую серию на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, который пройдёт с 6 по 17 марта.