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Каспер Рууд обыграл Бена Шелтона и вышел в полуфинал турнира в Акапулько

Каспер Рууд обыграл Бена Шелтона и вышел в полуфинал турнира в Акапулько
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В четвертьфинальном матче турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика) 11-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд одержал победу над представителем США Беном Шелтоном (17-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 6:4 в пользу норвежского спортсмена.

Продолжительность матча составила 2 часа 37 минут. Рууд в этой встрече восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Шелтона 10 эйсов и четыре двойные ошибки.

Акапулько. 1/4 финала
01 марта 2024, пятница. 07:50 МСК
Каспер Рууд
11
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 7 		6 6
7 9 		4 4
         
Бен Шелтон
17
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

В полуфинале соревнований в Акапулько Каспер Рууд встретится с седьмой ракеткой мира датским теннисистом Хольгером Руне. Турнир в Мексике завершится 2 марта. Действующим чемпионом соревнований является австралиец Алекс де Минор.

Расписание турнира ATP-500 в Акапулько
Турнирная сетка соревнований
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