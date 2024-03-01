Каспер Рууд обыграл Бена Шелтона и вышел в полуфинал турнира в Акапулько

В четвертьфинальном матче турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика) 11-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд одержал победу над представителем США Беном Шелтоном (17-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 6:4 в пользу норвежского спортсмена.

Продолжительность матча составила 2 часа 37 минут. Рууд в этой встрече восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Шелтона 10 эйсов и четыре двойные ошибки.

В полуфинале соревнований в Акапулько Каспер Рууд встретится с седьмой ракеткой мира датским теннисистом Хольгером Руне. Турнир в Мексике завершится 2 марта. Действующим чемпионом соревнований является австралиец Алекс де Минор.