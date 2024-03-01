Каспер Рууд обыграл Бена Шелтона и вышел в полуфинал турнира в Акапулько
Поделиться
В четвертьфинальном матче турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика) 11-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд одержал победу над представителем США Беном Шелтоном (17-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 6:4 в пользу норвежского спортсмена.
Продолжительность матча составила 2 часа 37 минут. Рууд в этой встрече восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Шелтона 10 эйсов и четыре двойные ошибки.
Акапулько. 1/4 финала
01 марта 2024, пятница. 07:50 МСК
11
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|4
17
Бен Шелтон
Б. Шелтон
В полуфинале соревнований в Акапулько Каспер Рууд встретится с седьмой ракеткой мира датским теннисистом Хольгером Руне. Турнир в Мексике завершится 2 марта. Действующим чемпионом соревнований является австралиец Алекс де Минор.
Комментарии
- 1 марта 2024
-
10:28
-
09:08
-
07:48
-
05:18
-
00:45
-
00:18
-
00:08
-
00:07
- 29 февраля 2024
-
23:51
-
23:42
-
23:31
-
23:22
-
23:05
-
22:54
-
22:22
-
22:18
-
21:53
-
21:46
-
21:39
-
21:31
-
21:27
-
20:55
-
20:54
-
20:37
-
20:05
-
19:59
-
19:56
-
19:45
-
19:32
-
19:28
-
18:52
-
18:52
-
18:32
-
17:49
-
17:40