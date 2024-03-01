Андрей Рублёв — Александр Бублик: текстовая трансляция матча 1/2 финала турнира в Дубае

Сегодня, 1 марта, состоится матч 1/2 финала хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), в котором пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с представителем Казахстана Александром Бубликом (23-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте и начнётся не раньше 16:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Александр Бублик в полуфинале турнира в Дубае.
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По личным встречам со счётом 4-2 ведёт Рублёв. Бублик выиграл в квалификации Кубка Кремля в 2016 году и в финале турнира на траве в Галле прошлым летом. Рублёв побеждал на Кубке Кремля — 2019, в Вене-2019, Роттердаме-2020 и на Уимблдоне-2023.
В финале соревнований победитель этой встречи сыграет с лучшим в паре Даниил Медведев (Россия) — Уго Умбер (Франция).
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