Рублёв — Бублик: россиянин ведёт в счёте после первого сета полуфинала турнира в Дубае
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Российский теннисист Андрей Рублёв, пятая ракетка мира, выиграл стартовый сет матча полуфинала турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Спортсмен вырвал победу в первой партии встречи с 23-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом на тай-брейке со счётом 7:6 (7:4).
Дубай (м). 1/2 финала
01 марта 2024, пятница. 16:10 МСК
23
Александр Бублик
А. Бублик
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|5
|
|6 5
|4
5
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Стартовал второй сет встречи. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Андрея Рублёва и Александра Бублика за выход в финал турнира в Дубае.
Напомним, Андрей Рублёв стал чемпионом соревнований в Дубае в 2022 году, а в прошлом сезоне спортсмен дошёл до финала, где проиграл другому россиянину, Даниилу Медведеву. Отметим, что Медведев также продолжает борьбу на этом турнире и проведёт свой матч полуфинала позже сегодня, 1 марта.
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