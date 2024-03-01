Рублёв — Бублик: россиянин ведёт в счёте после первого сета полуфинала турнира в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублёв, пятая ракетка мира, выиграл стартовый сет матча полуфинала турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Спортсмен вырвал победу в первой партии встречи с 23-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом на тай-брейке со счётом 7:6 (7:4).

Стартовал второй сет встречи. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Андрея Рублёва и Александра Бублика за выход в финал турнира в Дубае.

Напомним, Андрей Рублёв стал чемпионом соревнований в Дубае в 2022 году, а в прошлом сезоне спортсмен дошёл до финала, где проиграл другому россиянину, Даниилу Медведеву. Отметим, что Медведев также продолжает борьбу на этом турнире и проведёт свой матч полуфинала позже сегодня, 1 марта.