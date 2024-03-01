Дисквалификация Рублёва стала третьей в истории турнира в Дубае

Сегодня, 1 марта, российский теннисист Андрей Рублёв, пятая ракетка мира, был дисквалифицирован по ходу матча полуфинала турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), в котором он боролся за выход в финал с 23-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом. Причиной стал мат россиянина в сторону линейного судьи.

Это только третья дисквалификация спортсмена в истории турнира в Дубае. Первыми отстранёнными от этих соревнований были марокканцы Карим Алами и Хишам Арази, которые в матче парного разряда в 1997 году были дисквалифицированы за множественные предупреждения о недопустимом поведении на корте. Во второй раз это случилось в 2010 году, когда швейцарец Михаэль Ламмер в первом раунде квалификации одиночного разряда случайно ударил линейного судью ракеткой.