Каливод: это был не Рублёв. Думаю, у него случился психологический срыв

Заслуженный тренер России Александр Каливод прокомментировал дисквалификацию россиянина Андрея Рублёва в матче полуфинала турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Спортсмен был отстранён от соревнований за мат на русском языке в сторону линейного судьи.

«Признаться, я был уверен, что Андрей сумеет довести своё дело до конца и одержит победу в матче. Всё произошедшее стало для меня небольшим шоком. Это был не Рублёв. Думаю, у него случился психологический срыв. Видимо, о себе дали знать все те трудности, с которыми он сталкивался на предыдущих турнирах и даже по ходу этой игры, говорю сейчас о двух тай-брейках. Сказалась эмоциональная усталость. Возможно, сам до сих пор не осознал, что он сделал, и это произошло на уровне инстинктов», — приводит слова Каливода «RT на русском».