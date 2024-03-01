Медведев не смог выйти в финал турнира в Дубае, в двух сетах проиграв Умберу
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Российский теннисист Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира, не смог выйти в финал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В своём матче полуфинала спортсмен в двух сетах проиграл 18-й ракетке мира из Франции Уго Умберу. Встреча завершилась со счётом 5:7, 3:6.
Дубай (м). 1/2 финала
01 марта 2024, пятница. 19:05 МСК
4
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
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18
Уго Умбер
У. Умбер
Теннисисты провели на корте 1 час 50 минут. За это время Даниил Медведев выполнил шесть эйсов, реализовал один брейк-пойнт из восьми и допустил четыре двойные ошибки. На счету Уго Умбера — четыре подачи навылет и три реализованных брейк-пойнта из девяти.
За титул турнира Уго Умбер поборется с 23-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом, вышедшим в финал после дисквалификации пятой ракетки мира из России Андрея Рублёва за мат в сторону судьи в самой концовке полуфинала.
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