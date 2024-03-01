Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев не смог выйти в финал турнира в Дубае, в двух сетах проиграв Умберу

Медведев не смог выйти в финал турнира в Дубае, в двух сетах проиграв Умберу
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира, не смог выйти в финал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В своём матче полуфинала спортсмен в двух сетах проиграл 18-й ракетке мира из Франции Уго Умберу. Встреча завершилась со счётом 5:7, 3:6.

Дубай (м). 1/2 финала
01 марта 2024, пятница. 19:05 МСК
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Уго Умбер
18
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

Теннисисты провели на корте 1 час 50 минут. За это время Даниил Медведев выполнил шесть эйсов, реализовал один брейк-пойнт из восьми и допустил четыре двойные ошибки. На счету Уго Умбера — четыре подачи навылет и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

За титул турнира Уго Умбер поборется с 23-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом, вышедшим в финал после дисквалификации пятой ракетки мира из России Андрея Рублёва за мат в сторону судьи в самой концовке полуфинала.

Сетка турнира ATP-500 в Дубае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android