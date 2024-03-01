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Даниил Медведев оценил своё выступление на турнире в Дубае

Даниил Медведев оценил своё выступление на турнире в Дубае
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Российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев оценил своё выступление на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). На соревнованиях спортсмен дошёл до полуфинала, в котором в двух сетах уступил 18-й ракетке мира из Франции Уго Умберу и не смог защитить титул.

«Я доволен тем, что смог выйти в полуфинал. Перед Дубаем я получил травму, и моя подача на этом турнире работала не на 100%. Разочарован тем, что сегодня вечером у меня не было нужной энергии. Это то, что мне нужно изменить в Индиан-Уэллсе и Майами», — сказал спортсмен в интервью на корте.

Напомним, на «Мастерсах» в США Медведев вновь будет защищать очки за решающие стадии турниров: в 2023 году он стал финалистом соревнований в Индиан-Уэллсе и завоевал титул в Майами.

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