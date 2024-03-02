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Умбер: думаю, матч с Медведевым был одним из лучших в моей карьере

Умбер: думаю, матч с Медведевым был одним из лучших в моей карьере
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Французский теннисист Уго Умбер, 18-я ракетка мира, высказался о своей победе в матче полуфинала турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) над четвёртой ракеткой мира из России Даниилом Медведевым.

«Сегодня я провёл отличный матч. Думаю, один из лучших в карьере. Титул в начале года придал мне большую уверенность, я старался изо всех сил и играл на отличном уровне. Очень рад тому, какой теннис показываю. У меня хорошая статистика по финалам. Надеюсь, получится выиграть и сохранить её», — приводит слова спортсмена Tennis Majors.

Напомним, в феврале Уго Умбер одержал победу на турнире категории ATP-250 в Марселе (Франция). В финале Дубая он сыграет с 23-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом.

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