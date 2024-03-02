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Первый сеяный Харри проиграл 140-й ракетке мира Муте в 1/4 финала домашнего турнира в Чили

Первый сеяный Харри проиграл 140-й ракетке мира Муте в 1/4 финала домашнего турнира в Чили
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22-я ракетка мира чилиец Николас Харри выбыл из турнира ATP-250 в столице Чили Сантьяго, на котором был посеян под первым номером. В четвертьфинале Харри проиграл в двух сетах французу Корентену Муте, занимающему 140-е место в рейтинге ATP, — 6:7 (5:7), 6:7 (3:7).

Сантьяго. 1/4 финала
02 марта 2024, суббота. 01:50 МСК
Николас Харри
22
Чили
Николас Харри
Н. Харри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 3
7 7 		7 7
         
Корентен Муте
140
Франция
Корентен Муте
К. Муте

Продолжительность матча составила 2 часа 12 минут. Харри выполнил шесть подач навылет при одной двойной ошибке и реализовал два брейк-пойнта из двух. На счету французского теннисиста четыре эйса и одна двойная ошибка, а также два сделанных брейка при трёх возможностях. В первом сете чилиец был впереди со счётом 5:4 с брейком, а во втором вёл 5:2, но в обоих случаях позволил сопернику сравнять счёт и довести партию до тай-брейка.

В полуфинале Муте встретится с 51-й ракеткой мира Алехандро Табило из Чили, получившим на турнире в Сантьяго четвёртый посев.

Календарь турнира ATP-250 в Сантьяго
Турнирная сетка турнира ATP-250 в Сантьяго
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